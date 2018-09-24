Тереза Мэй во второй раз указала на «особые отношения» с Трампом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала американскому телеканалу CBS News, что у нее с президентом США Дональдом Трампом «особые отношения». В ближайшее время лидеры Британии и США встретятся на полях Генеральной ассамблеи ООН.

«У нас [c президентом США Дональдом Трампом] особые отношения. Это два человека, которые отражают в качестве лидеров двух стран — отношения, которые эти страны накопили и построили на протяжении ряда лет», — рассказала Мэй.

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В качестве удачного примера совместной работы с Трампом она привела пример, связанный с инцидентом в Сослбери. После отравления бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери она созвонилась с американским лидером. По ее словам, во время разговора с ней Трамп заверил, что «выгонит русских агентов» из США, и он сделал это.

Британский премьер заявила в интервью американскому телеканалу, что доверяет американскому лидеру Дональду Трампу. Помимо этого, Тереза Мэй еще раз заявила, что к отравлению Скрипалей причастны сотрудники российского ГРУ и что оно было согласовано «на высоком уровне».

Ранее в июне британский премьер Тереза Мэй рассказала об «особых отношениях» с США.