Трамп рассказал о новой встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его новая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может состояться в скором времени. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вторая встреча двух лидеров может состояться «достаточно скоро».

Он также добавил, что в настоящее время госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает данный вопрос.

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Трамп подчеркнул, что между США и КНДР «очень хорошие» отношения.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заинтересован в проведении второго саммита с США.

Как отмечалось, Ким Чен Ын передал послание Трампу через президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.