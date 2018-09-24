Болтон назвал самое значимое свершение Трампа

Помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что считает самым важным достижением Трампа на посту главы государства. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По словам Болтона, за плечами Трампа еще один «год свершений».

«Я считаю, что одним из самых значимых его свершений был выход из никудышной сделки с Ираном», — заявил Болтон.

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Он добавил, что Трамп боролся с этой сделкой еще в 2016 году. По мнению Болтона, указанное соглашение было наихудшим в истории страны.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посоветовал чиновникам, которые не согласны с политикой президента страны Дональда Трампа, уйти со своих постов.