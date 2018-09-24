Песков ответил на вопрос о новом задержании Навального

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос про задержание Алексея Навального после выхода из спецприемника, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле узнали о произошедшем из СМИ.

«Поэтому я никак не могу прокомментировать — я не знаю в связи с чем, почему», — сказал Песков.

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Он добавил, что данных о новом задержании Навального нужно ждать от правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Навальный провел 30 суток, находясь под административным арестом, а на выходе из спецприемника его снова задержали. Задержание связано с административным делом, имеющем отношение к митингам 9 сентября. Навальному вменяют нарушение правил поведения массовых мероприятий.