От Трампа не ждут шоу в Генассамблее ООН

От президента США Дональда Трампа не ждут шоу во время председательства на заседании Совета Безопасности ООН, несмотря на его непредсказуемую натуру, отмечает агентство Reuters.

В среду 26 сентября ожидается, что Трамп возглавит в Нью-Йорке заседание Совбеза ООН по вопросам нераспространения химического и ядерного оружия, на котором особое внимание будет уделено Ирану.

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«Я уверена, что это событие станет самым популярным заседанием Совета Безопасности за все время», — сказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Тем не менее, несмотря на непредсказуемый характер Трампа, некоторые дипломаты не ожидают, что американский лидер устроит реалити-шоу во время заседания Совета Безопасности, говорится в материале.

«Я не думаю, что это будет походить на развлечение», — сказал высокопоставленный дипломат ООН на условиях анонимности.

По словам дипломата, даже те главы государств, кому не нравится президент США, вряд ли будут открыто это показывать.

Как отмечает агентство, предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама председательствовал на заседаниях Совбеза в 2009 и 2014 годах. В обоих случаях Совет принимал резолюции по обсуждаемым темам. Между тем, представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Трамп не планирует принимать резолюцию на заседании в среду.

Роль председателя Совета Безопасности обычно носит административный и беспристрастный характер, добавляет Reuters.