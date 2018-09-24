Помпео не увидел пользы от России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «не приносит пользу» ни на Украине, ни в Сирии. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

В ответ на вопрос о том, верно ли, что от России «нет пользы ни на Украине, ни в Сирии» Помпео ответил, что данное утверждение «весьма справедливое».

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При этом госсекретарь подчеркнул, что у России и США есть общие сферы интересов. В пример он привел борьбу с терроризмом.

«В мире есть различные места, где наши интересы совпадают, но, конечно, не ценности, в этом Россия сильно отличается от нашей страны. От них не было пользы ни на Украине, ни в Сирии», — заявил Помпео.

Госсекретарь отметил, что США недавно ввели санкции в отношении Китая из-за закупок российского оружия. По его словам, это было сделано в том числе «для противодействия злонамеренным действиям России».