Трамп рассказал о темах переговоров с Абэ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что намерен обсудить с японским премьер-министром Синдзо Абэ вопросы обороны и торговли. Об этом он написал в своем твиттере.

Американский лидер отметил, что переговоры с премьером Японии состоятся в Trump Tower в Нью-Йорке вечером в воскресенье, 23 сентября, по местному времени.

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«Сегодня вечером встречусь с премьер-министром Японии Абэ, поговорим о военных и торговых вопросах. Мы сделали так много, чтобы помочь Японии, хотели бы видеть более равные отношения. Это сработает!», — написал Трамп.

Также президент США сообщил, что намерен поздравить Абэ с «убедительной победой» на выборах.

Ранее стало известно, что Абэ останется премьером Японии до 2021 года.