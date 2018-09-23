Хейли приписала заслугу в неприменении химоружия в Сирии Трампу

Американский постпред при ООН Никки Хейли объяснила, почему в настоящее время на территории Сирии не используют химоружие. Об этом она сказала в интервью CBS.

По словам Хейли, американская сторона хочет убедиться, что в регионе не применяется химоружие. При этом она напомнила о двух ударах Соединенных Штатах по целям на сирийской территории в ответ, на якобы осуществленное Дамаском использование химоружия.

Реклама

«Поэтому я думаю, что все на местах [в Сирии]... не хотят снова рисковать с химическим оружием, потому что президент Трамп примет ответные меры», — заявила Хейли.

Ранее российское Минобороны проинформировало о том, что боевики доставили в населенный пункт Басанкуль в сирийской провинции Идлиб несколько емкостей с хлором для провокаций с химоружием.