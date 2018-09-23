Помпео порекомендовал несогласным с Трампом чиновникам уволиться

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посоветовал чиновникам, которые не согласны с политикой президента страны Дональда Трампа уйти со своих постов. Об этом сообщает Fox News.

По словам Помпео, в настоящее время главе государства нужно, чтобы все ведомства страны, в числе которых Госдеп, ФБР и минюст, работали сообща. При этом госсекретарь подчеркнул, что в этом вопросе был прямолинеен с самого начала.

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«…если ты не можешь быть в команде, если ты не поддерживаешь эту миссию, то тогда, наверное, тебе стоит заняться чем-то другим», — заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что Помпео раскритиковал своего предшественника на посту Джона Керри за встречу с иранскими политиками.