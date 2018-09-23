Глава района в Хабаровском крае обратится в прокуратуру из-за давления Фургала

Глава района имени Лазо Хабаровского края Владимир Сорокин намерен обратиться в прокуратуру из-за давления на него со стороны одного из кандидатов в губернаторы на выборах главы региона

Ранее заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев сообщил журналистам, что представители ОП проверят поступившие сообщения о давлении в ходе выборов со стороны кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала и его представителей на администрации двух районов края.

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»[Буду] писать жалобу в прокуратуру», - сказал Сорокин, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли он обращаться в правоохранительные органы.

Сорокин добавил, что ему позвонил кандидат в губернаторы Фургал и сообщил, что «на территории района имели место факты фальсификации и что якобы глава этому способствует». Помимо этого, со слов Сорокина, кандидат сообщил, что у него есть доказательства и «он обратится в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности главы».

«Был звонок от Сергея Ивановича [Фургала] в части того, что, Владимир Владимирович [Сорокин], на вашей территории, в районе Лазо, имеются факты фальсификации... Факты давления [на главу района] - это было», - сказал Сорокин.