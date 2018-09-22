Кандидата от ЛДПР обвинили в незаконной агитации в Хабаровском крае

Ассоциации российских некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» получила сигналы о нарушении кандидатом от ЛДПР Сергеем Фургалом запрета на агитацию в «день тишины» накануне второго тура выборов губернатора Хабаровского края, сообщил сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.

«Сегодня поступила информация о том, что в Хабаровске распространяются агитационные материалы кандидата от ЛДПР в виде печатной продукции, листовок, которые размещаются по подъездам, почтовым ящикам жилых домов. По городу ездит автотранспорт с агитационными материалами. Также демонстрируются видеоролики кандидата на рекламных табло и в интернете», - заявил Брод в субботу «Интерфаксу».

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«В связи с этим в целях проведения проверки соблюдения законодательства нами подготовлено обращение председателю краевой избирательной комиссии и прокурору края. Мы считаем, что сигналы о происходящем - нехороший симптом в преддверие дня голосования. Если такие методы опробованы в «день тишины», не исключаю, что и в день голосования штаб может использовать подобные методы», - сказал правозащитник.

По его словам, «Гражданский контроль» просит избирательную комиссию Хабаровского края и краевого прокурора оперативно отреагировать и пресечь незаконную агитацию.

Брод сообщил, что в день голосования ассоциация будет контактировать в постоянном режиме с общественными организациями в разных населенных пунктах и наблюдать за проведением голосования и подсчетом голосов.