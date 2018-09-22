Бывший глава МИД Польши призвал улучшать отношения с Москвой

Бывший глава польского МИДа Гжегож Схетына полагает, что улучшение отношений между Москвой и Варшавой необходимо обеим странам, передает Do Rzeczy.

Схетына отметил особенную важность хороших отношений с Россией для польских предпринимателей. По мнению дипломата, возврат к добрососедским отношениям между двумя странами и приграничному движению будет выгодным для польского бизнеса и туристической сферы.

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Политик подчеркнул, что приграничное сотрудничество с Россией остановила партия национал-консерваторов «Право и справедливость».

«Что им мешало? Что предприниматели, бизнес, люди могли нормально работать, туристы — приезжать, что границы были открыты, проще было общаться», — сказал Схетыны.

Он также пообещал в случае победы своей коалиции на выборах в Польше взять курс на улучшение отношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что из МИД Польши уволили всех выпускников МГИМО.