Раненый кандидат в президенты Бразилии отказался от дебатов

Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, лидировавший в гонке, не будет участвовать в дебатах перед первым туром выборов. Об этом сообщает газета Folha de Sao Paulo.

6 сентября Болсонару получил ножевое ранение на митинге в свою поддержку.

«Я строго следую медицинским указаниям, и мне нельзя выходить на улицы или участвовать в дебатах перед первым туром», — сказал кандидат в президенты.

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Болсонару надеется, что сможет скоро покинуть больницу. В настоящий момент он продолжает записывать видеоролики.

Как отмечалось ранее, после ножевого ранения Болсонару оказался при смерти.