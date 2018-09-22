Раненый кандидат в президенты Бразилии отказался от дебатов
Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, лидировавший в гонке, не будет участвовать в дебатах перед первым туром выборов. Об этом сообщает газета Folha de Sao Paulo.
6 сентября Болсонару получил ножевое ранение на митинге в свою поддержку.
«Я строго следую медицинским указаниям, и мне нельзя выходить на улицы или участвовать в дебатах перед первым туром», — сказал кандидат в президенты.
Реклама
Болсонару надеется, что сможет скоро покинуть больницу. В настоящий момент он продолжает записывать видеоролики.
Как отмечалось ранее, после ножевого ранения Болсонару оказался при смерти.