NY Times: замгенпрокурора США не шутил об отстранении Трампа от должности и прослушку

Замгенпрокурора США Роб Розенстайн не шутил, когда говорил, что записывает разговоры президента США Дональда Трампа для его дальнейшей отставки. Об этом заявил один из авторов материала The New York Times, из которого стало известно о действиях Розенстайна.

В публикации издания говорилось, что замгенпрокурора записывал разговоры президента и участвовал в обсуждении отстранения главы государства в соответствии с 25-й поправкой в конституцию.

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Однако позднее Розенстайн опроверг информацию газеты и назвал шуткой слова о том, что ведет тайные записи бесед и хочет добиться отставки Трампа.

Тем не менее один из авторов публикации NYT, журналист Адам Голдман, заявил телеканалу CNN, что Розенстайн вовсе не шутил о своих намерениях.

«Я занимался этой историей на протяжении долгого времени, и люди неохотно говорили о ней из-за ее серьезности», — цитирует Голдмана Mediaite.

По его словам, люди, с которыми он общался, были в действительности обеспокоены, и вовсе не потому, что это было всего лишь «легкомысленное замечание».