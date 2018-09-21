Памфилова назвала свою версию отказа врио главы Хакасии от выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что реальной причиной отказа временно исполняющего обязанности губернатора Хакасии Виктора Зимина от участия в выборах могла стать реальная оценка им своих возможностей, передает РИА «Новости».

«Это у него надо спрашивать. Я могу предположить, что он реально оценивает свои возможности, но это вопрос к нему. Это уже не мне комментировать», — сказала Памфилова.

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Она также отметила, что для проведения второго тура голосования в Хакасии, который из-за снятия Зимина будет перенесен на две недели, не потребуется дополнительных средств из бюджета.

Ранее председатель избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин заявил, что Зимин снял свою кандидатуру с участия во втором туре выборов по состоянию здоровья.