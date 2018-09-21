Трамп больше не хочет рассекречивать документы «российского дела»

Президент США Дональд Трамп отменил свой указ о рассекречивании и публиковании информации по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы, передает Washington Post.

Об этом рассказали сотрудники минюста США.

«Я встретился с минюстом по поводу рассекречивания разных неотредактированных документов. Они согласились опубликовать их, но сказали, что это может быть воспринято негативно в отношении дела о вмешательстве. Помимо этого, ключевые союзники также позвонили с просьбой не публиковать», — написал Трамп в своем твиттере.

Ранее в минюсте США отреагировали на указание Трампа рассекретить документы «российского дела».