Daily Beast: адвокаты Бутиной запросили информацию о ее одногруппниках из университета США

Адвокаты задержанной в США россиянки Марии Бутиной запросили в американском университете, который она закончила, копии списка ее группы, сообщило издание The Daily Beast. Издание ознакомилось с запросом юристов в университет.

Бутина в настоящее время находится в тюрьме в США. Ее обвиняют в работе агентом иностранного правительства без регистрации в минюсте США.

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Один из адвокатов обвиняемой Альфред Керри в начале сентября направил в университет запрос с требованием документов, относящихся ко времени обучения Бутиной в вузе.

В частности, юристы Бутиной запросили в университете копию списка каждой группы для каждого из курсов, который посещала россиянка в американском университете. Помимо этого, запрашиваются и фотографии группы, в случае их наличия.

Запрос юристов Бутиной вызвал некоторое напряжение в самом университете, пишет The Daily Beast. Один студент на условиях анонимности назвал такой шаг «вторжением в частную жизнь». По его словам, адвокаты россиянки объявили «охоту на ведьм».

Один из профессоров университета ранее заявил изданию, что Бутина рассказывала своим одногруппникам о том, что она помогала налаживать коммуникацию между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и российскими властями.

В июле россиянке Бутиной предъявили обвинения в том, что она действовала в качестве агента российского правительства без регистрации в министерстве юстиции США. Изначально ее поместили в тюрьму в Вашингтоне, затем перевезли в тюрьму в штате Вирджиния, где она в настоящее время содержится, заключает издание.