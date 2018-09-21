Песков рассказал, как Россия ответит на рестрикции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия ответит на односторонние ограничения со стороны США на принципах взаимности, передает РИА «Новости».

«Будут предприниматься те меры, которые наилучшим образом соответствуют интересам Российской Федерации, поскольку США весьма часто прибегают к таким ...их даже нельзя назвать санкциями. Это односторонние ограничения — рестрикции. Санкции — это действия, которые имеют законность с точки зрения международного права», — сказал Песков.

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По его словам, «подобные рестрикции законности с точки зрения международного права не имеют».

«И они настолько часто прибегают к этой практике, что можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое такое недружеское явление», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Госдеп США опубликовал имена россиян, внесенных в санкционный «черный список».