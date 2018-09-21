Лавров назвал ужесточение санкций США проявлением нечистоплотной конкуренции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ужесточение антироссийских санкций США проявлением нечистоплотной конкуренции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом глава МИД России заявил на встрече с боснийским коллегой Игорем Црнадаком в Сараеве.

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«Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских юридических и физических лиц, мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании «Сухой», завода в Комсомольске-на-Амуре, эти санкции, конечно, очередное проявление нечистоплотной конкуренции», — сказал Лавров.

Раннее сообщалось, что в Совфеде назвали неэффективной санкционную политику США.

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