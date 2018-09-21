МИД Украины направил России ноту о расторжении договора о дружбе

МИД Украины уведомил Москву о решении не продлевать договор о дружбе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Киев будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией.

Климкин не уточнил, о каких именно договорах идет речь.

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Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Украина уведомила Россию о непродлении договора о сотрудничестве.

19 сентября на Украине вступил в силу указ о прекращении договора о дружбе с Россией.

По решению СНБО, МИД Украины должен заявить России о желании Украины прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанном в 1997 году.