Трамп обрадовался возвращению Обамы в предвыборную гонку

Президент США Дональд Трамп поприветствовал включение экс-президента США Барака Обамы в избирательную гонку в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на речь Трампа во время поездки в штат Невада для поддержки кандидата на промежуточных выборах в конгресс — сенатора-республиканца Дина Хеллера.

«Кстати, он [бывший президент США Барак Обама] снова начал [предвыборную] кампанию. Это очень хорошие новости. Когда я баллотировался, клянусь, я думал, что он агитировал сильнее, чем [экс-госсекретарь США] Хиллари Клинтон. И мы выиграли по-крупному», — сказал Трамп.

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Обама активизировал предвыборную агитацию в начале сентября в своей речи в Иллинойсе. Как отмечает издание, во время нее Обама отпускал в адрес Трампа резкие упреки. Экс-президент США также побывал в Калифорнии на митинге в поддержу нескольких кандидатов, баллотирующихся в палату представителей США.

На территории США 8 ноября состоятся промежуточные выборы в конгресс.

Ранее бывший президент США Барак Обама призвал американцев спасти страну от Дональда Трампа.