Волкер сравнил Путина и Порошенко

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «112 Украина» сравнил президента России Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко.

Отвечая на вопрос, чем похожи и отличаются президенты двух стран, Волкер ответил, что каждый из них имеет свою точку зрения на политику.

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Он рассказал, что встречался с Путиным лишь однажды, когда работал в Белом доме на президента Буша. По его мнению, президент России стремится к власти внутри страны.

«Он (Путин) требует власти, чтобы влиять за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин», — сказал Волкер.

Порошенко, по словам Волкера, хочет сделать больше для своего государства.

Также Волкер не смог одним словом ответить, «вернет» ли Украина Крым.