Хантсман рассказал о «закулисной» работе России и США по Сирии

Посол Соединеных Штатов в России Джон Хантсман заявил, что Москва и Вашингтон ведут «закулисную» работу по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, обе стороны надеются продвинуться в урегулировании сирийского вопроса.

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«Конечно, наше сотрудничество по Сирии. Мы ведем работу, которая идет за кулисами, чтобы удостовериться в том, что мы сможем положить конец насилию и в конце концов продвинуться в плане урегулирования и правления в Дамаске», — подчеркнул Хантсман.

Ранее в МИД России заявили, что США помогали террористам в Сирии для свержения правительства страны. Отмечалось, что боевиков «прикрывали» отрядами умеренной оппозиции.