CNN: Помпео объявил войну неправильным запятым

Помимо Ирана, Сирии и Северной Кореи у Госсекретаря США Майка Помпео есть и другие задачи — например, научить сотрудников Госдепартамента грамотной пунктуации, сообщает американский телеканал CNN.

По информации американского телеканала CNN, Помпео является ярким сторонником правильного использования запятых. Именно поэтому его помощники уже дважды за последние месяцы направили на электронную почту чиновников Госдепартамента США инструкции о том, как правильно ставить запятые.

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Самое последнее письмо было отправлено в этом месяце и включало «обновленное руководство относительно правильного использования запятых для руководителей отделов», отмечается в материале CNN.

«Госсекретарь подчеркнул необходимость правильного использования запятых в своем документе (как их включение, так и опущение)», — говорится в электронном письме. В нем также отмечается, что Помпео предпочитает придерживаться чикагского руководства по стилю, в котором говорится, что «эффективное использование запятой предполагает здравый смысл для облегчения чтения».

Один высокопоставленный чиновник Госдепартамента отметил, что у бывших Госсекретарей были свои собственные грамматические придирки. Так, Колин Пауэлл обращал пристальное внимание на использование шрифта и его размер, а Кондолиза Райс была придирчива к размеру полей на документах.