СК ведет проверки по факту нарушений на выборах губернатора Приморья

Сотрудники управления Следственного комитета (СК) России по региону начали проверки по факту нарушений на выборах главы Приморского края. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СК.

Представитель рассказал, что в данный момент проводятся проверки. Он отметил, что если будут обнаружены признаки преступлений, то ведомство заведет по ним уголовные дела.

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«Пока дела не возбуждены. Проверки проходят по каждому отдельному факту нарушений», — добавил представитель.

Он не стал уточнять, по факту каких нарушений ведомство ведет проверку.

Ранее сообщалось, что глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова призналась, что приняла близко к сердцу ситуацию с фальсификациями на выборах губернатора Приморья.