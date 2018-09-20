Глава Южной Осетии назвал условие диалога с Грузией

Глава республики Южная Осетия (РЮО) Анатолий Бибилов заявил, что осетинские власти могут приступить к диалогу с Грузией. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

Бибилов подчеркнул, что РЮО готова к политическому диалогу с грузинскими властями.

«При условии, что они [Грузия] подпишут меморандум о неприменении силы и, конечно, признают республику Южная Осетия», — отметил глава РЮО.

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Ранее Бибилов пригласил канцлера ФРГ Ангелу Меркель посетить республику «через дверь, а не через сады».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.