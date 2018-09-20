СМИ: Буш-младший вмешался в референдум по переименованию Македонии

Бывший президент США Джордж Буш-младший обратился к жителям Македонии и призвал их голосовать за соглашение с Грецией, в результате которого страна будет переименована. Об этом пишет греческая газета «Вима».

30 сентября в Македонии пройдет референдум о переименовании страны. В случае, если граждане выскажутся в поддержку этого решения, страна сможет вступить в НАТО и Европейский союз (ЕС). «Вима» отмечает, что Буш «вмешался» в этот процесс и призвал жителей страны поддержать переименование.

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«Я призываю всех македонских граждан принять участие в этом историческом решении и проголосовать на всеобщем референдуме», — публикует газета письмо Буша, в котором он обращается к жителям Македонии.

По мнению Буша, вступление Македонии в НАТО и ЕС приведет страну к «светлому будущему». Также экс-президент отметил, что гордится тем, что в 2004 году призывал Македонию сменить конституционное название.

Ранее сообщалось, что в Македонии объявили бойкот референдуму о переименовании страны.