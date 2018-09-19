В ЦИК назвали крайний срок повторных выборов главы Приморья

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России установили крайний срок проведения повторных выборов главы Приморского края, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЦИК.

По имеющимся данным, новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года.

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«В ситуации с Приморским краем этот срок отсчитывается со дня повторного голосования, то есть с 16 сентября 2018 года. Соответственно выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года», — говорится в сообщении ЦИК.

Выборы губернатора в Приморье привлекли внимание СМИ после того, как кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который выигрывал у врио главы Приморья Андрея Тарасенко, обходя его более чем на 5% голосов по итогам обработки 95% протоколов, уступил своему конкуренту после подсчета 99,1% протоколов.

Ранее сообщалось, что глава ЦИК Элла Памфилова назвала результаты выборов в Приморском крае «ударом под дых».