Путин и Меркель обсудили Украину и Сирию

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого лидеры стран обсудили ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Сообщается, что стороны подтвердили намерение содействовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, в том числе и в рамках «нормандской четверки», а также подчеркивается необходимость выполнения Минских договоренностей 2015 года.

Реклама

«Владимир Путин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы ДНР Александра Захарченко», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также стало известно, что Путин уведомил Меркель о российско-турецких договоренностях по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Как отмечается, телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Ранее сообщалось, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об урегулировании в Сирии.