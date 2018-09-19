ЦИК рекомендует признать выборы губернатора Приморья недействительными

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК рекомендует избирательной комиссии Приморья признать выборы губернатора недействительными, передает РИА «Новости».

По ее словам, в ЦИК и региональный избирком поступило более 70 жалоб со стороны обоих кандидатов, которые принимали участие в выборах.

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Памфилова также подчеркнула, что по итогам изучения всех обстоятельств, было принято решение направить результаты в федеральные правоохранительные органы.

Ранее представитель регионального избиркома Приморья Роман Охотников проинформировал, что комиссия ЦИК прибыла в регион для того, чтобы провести проверку жалоб, связанных с нарушениями на состоявшихся выборах губернатора.

Ситуация вокруг выборов губернатора в Приморье привлекла внимание СМИ, после того, как кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который выигрывал у врио главы Приморья Андрея Тарасенко, обходя его более чем на 5% голосов по итогам обработки 95% протоколов, уступил своему конкуренту после подсчета 99,1% протоколов.