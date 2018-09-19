В Пхеньяне стартовал второй день переговоров лидеров КНДР и Южной Кореи

Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин продолжили переговоры в Пхеньяне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, 19 сентября начался второй день переговоров между КНДР и Республикой Кореей. Встреча глав государств проходит в резиденции для высоких гостей «Пэкхвавон», где во время этого визита остановился Мун Чжэ Ин.

Ранее Мун Чжэ Ин отправился в Пхеньян для очередных переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он подчеркнул, что саммит будет иметь большое значение, если в результате возобновится диалог между КНДР и Соединенными Штатами.