New Yorker назвал пресс-секретаря Трампа «телеинсценировкой его твиттера»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифингов для журналистов представляет собой телевизионное воспроизведение аккаунта президента США Дональда Трампа в твиттере, пишет американский журнал New Yorker.

Как отмечается в материале, республиканцам нравится такой подход, в отличие от демократов. Сандерс не раз заявляла, что никогда не врет во время брифинга с прессой, отмечает издание. Однако многие из ее публичных заявлений позже оказывались ложными: Трамп знал о выплатах его личного адвоката Майкла Коэна женщинам за молчание; Трамп знал летом 2016 года о встрече своего сына с российским адвокатом, предлагающим компромат на экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Другие заявления пресс-секретаря Белого дома заслуживали недоверия, если не были откровенной ложью, пишет New Yorker. Например, после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, Сара Сандерс утверждала, что «бесчисленные» сотрудники ведомства поддержали в общении с ней его увольнение. Она настаивала на том, что «президент не поддерживает насилие против кого-либо», хотя Трамп однажды на митинге своих сторонников, приказал охране вывести протестующих. Она повторяет слова Трампа о расследовании специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы, говоря, что это «ложь». Она раскритиковала вполне уместные вопросы журналистов, назвав их «позорными», «неуместными», «довольно смешными » и «совершенно смешными». А после того, как журналисты попросили главу аппарата Белого дома Джона Келли разъяснить одно из его заявлений, она сказала, что «крайне неуместно» подвергать сомнению слово четырехзвездочного генерала морской пехоты.