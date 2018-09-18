В посольстве Израиля отказались комментировать обвинения по крушению Ил-20

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Сотрудники посольства Израиля в Москве отказались комментировать обвинения со стороны российского Министерства обороны в связи с крушением российского самолета Ил-20 у берегов сирийской Латакии, передает РИА «Новости».

«Без комментариев», — сказал пресс-атташе посольства в Москве Алекс Гандлер.

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Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российская сторона оставляет за собой право на адекватный ответ Израилю после действий, которые привели к гибели 15 человек на борту российского самолета Ил-20 в Сирии.

Вечером 17 сентября Минобороны России сообщило, что на авиабазе «Хмеймим» после атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Латакия потеряли связь с экипажем самолета Ил-20, самолет также пропал с радаров.

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