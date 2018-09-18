В минюсте США отреагировали на указание Трампа рассекретить документы «российского дела»

В министерстве юстиции США заявили, что работают над указанием президента США Дональда Трампа о рассекречивании и публиковании информации по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что минюст ведет работу совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) и офисом директора национальной разведки США для исполнения указа.

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«Когда президент отдает подобное распоряжение, он инициирует процесс рассекречивания, который проводят различные разведслужбы совместно с юристом Белого дома для обеспечения интересов национальной безопасности Америки», — заявил представитель минюста.

Ранее сообщалось, что Трамп приказал минюсту и ФБР рассекретить часть информации по «российскому делу».