Медведчук назвал бесперспективной идею введения миротворцев в Донбасс

Лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук заявил, что идея введения миротворцев в Донбасс не имеет перспектив. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Почему? Потому что если речь идет о миротворцах, в части обеспечения безопасности СММ ОБСЕ, тогда этот вопрос может быть рассмотрен, проект соответствующей резолюции подан МИДом России в Совет безопасности ООН», — сказал он.

Реклама

При этом, если речь идет о видении Киева, то о введении миротворцев нужно договариваться с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, на что украинская власть не согласится.

Ранее Медведчук раскритиковал президента Украины Петра Порошенко за русофобию.