Премьер Грузии рассказал о переговорах с советником Трампа

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал о своем визите в США и переговорах с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бахтадзе, на встрече обсуждались ситуация в регионе, а также вызовы, стоящие перед Грузией, и роль США в ответе на эти вызовы. Кроме того, были затронуты вопросы экономики.

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«Укрепление наших отношений в экономической сфере очень важно. В этом направлении у грузинского правительства есть определенный план, с которым мы ознакомили господина Болтона», — отметил грузинский премьер.

Ранее Болтон заявил о возможности очередной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.