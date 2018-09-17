Матвиенко назвала сроки визита в Южную Корею

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в эфире телеканала «Россия 24», что в начале октября она запланировала официальный визит в Республику Корея.

«В начале октября планирую посетить с визитом Южную Корею», — сказала Матвиенко.

Матвиенко отметила, что в рамках визита в КНДР, который состоялся в начале сентября, она обсуждала с северокорейскими властями тему межпарламентского диалога и пообещала способствовать налаживанию контактов между Кореями.

Ранее Матвиенко называла вероятные сроки визита Ким Чен Ына в Россию. По ее словам, встреча российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может произойти до конца текущего года.