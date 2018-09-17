Переговоры Путина и Эрдогана растянулись на три часа

Переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Тайипом Эрдоганом длятся более трех часов.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с Эрдоганом. Переговоры лидеров стран начались в 15.00 мск в Сочи в резиденции российского главы Бочаров ручей. Отмечалось, что Путин и Эрдоган сделают акцент на ситуации в сирийском Идлибе.

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Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о переговорах между Эрдоганом и Путиным, которые намечены на 17 сентября. Он отмечал, что турецкая сторона обеспокоена обострением ситуации в Идлибе.

В Кремле также ранее обозначали основные темы переговоров Путина и Эрдогана.