Путин встретился с Эрдоганом в Сочи

Российский президент Владимир Путин встретился в Сочи со своим коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, переговоры двух лидеров проходят в резиденции российского главы государства Бочаров ручей. При этом ожидается, что основной темой переговоров лидеров двух стран станет ситуация в сирийском Идлибе.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о переговорах между президентом страны Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным, которые намечены на 17 сентября. По его словам, турецкая сторона видит ухудшение ситуации в сирийском Идлибе.