Кравчук отчитал Кучму за ультиматум Трампу

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал заявиление экс-главы Украины Леонида Кучмы о том, что президент США Дональд Трамп должен извиниться перед Киевом.

Об этом сообщает ФАН.

«Не нужно такие непродуманные вещи запускать для обсуждения!» — сказал Кравчук, комментируя слова Кучмы.

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Ранее Кучма заявил, что Трамп должен извиниться перед Киевом. По словам Кучмы, украинская сторона была обманута, когда в 1994 году подписала Будапештский меморандум, фактически лишивший ее ядерного оружия.

Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год.