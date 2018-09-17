Климкин анонсировал прекращение договора о статусе Азова

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев намерен прекратить действие договора по Азовскому морю с Россией. Об этом пишет «Европейская правда».

Об этом он рассказал после заседания Евроатлантического форума в Киеве.

Климкин ранее заявил, что Украина проведет пересмотр всей договорной базы с Россией. Министр подчеркнул, что это «абсолютный факт».

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По его словам, то же самое будет с договором по Азову.

Климкин отметил, что договор не будет работать в будущем.

«Но когда мы прекратим его действие — это другой вопрос», — заявил глава МИД Украины.

Ранее украинский президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому прекращается действие договора о дружбе с российской стороной.