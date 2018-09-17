Atlantic: США при Трампе нужна новая внешняя политика

США нужна совершенно новая внешняя политика для эпохи президентства Дональда Трампа, так как двухпартийный консенсус между демократами и республиканцами нарушен, пишет издание The Atlantic.

Демократы критикуют президента США Дональда Трампа не только за пренебрежительную реакцию на предполагаемое вмешательство России в выборы, но также и за его стремление к сближению с ключевыми американскими противниками и за потенциальное сокращение военного присутствия Соединенных Штатов за рубежом, говорится в материале.

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В частности, во внешнеполитической повестке есть несколько тем, на которые демократы обращают пристальное внимание. Среди них: согласие на приостановку военных учений с Южной Кореей. санкции против КНДР и России, а также иранский вопрос — территория, где Трамп остается «воинствующей стороной», пишет The Atlantic.

Контуры внешнеполитических дебатов заметно изменились со времени президентства Барака Обамы, добавляет издание.

Со времен холодной войны США стремились к однополярному миру, в котором ни одна страна, кроме Соединенных Штатов, не могла бы иметь зону влияния.

Из-за нежелания предоставить конкурентам сферу влияния, США пытались распространить свою власть вплоть до границ России и Китая, говорится в материале. Это стремление, тем не менее, может спровоцировать конфликт в регионах, которые в Москве и Пекине считают критически важными для своей безопасности.

Tha Atlantic заключает, что до тех пор, пока демократы в США не признают — как это сделали президент США и лидер СССР во время холодной войны — что Соединенные Штаты не могут воспрепятствовать российской сфере влияния на важных для нее территориях, американская внешняя политика придет к большей несостоятельности.

Теперь, как пишет издание, чтобы достичь своих долгосрочных целей, Америка должна еще раз изменить свою внешнюю стратегию. Выбор, стоящий перед демократами в эпоху президентства Дональда Трампа, заключается в том, присоединиться ли к альянсу с ястребами, которые стремятся подавить недовольство в США и направить его в прогрессивное русло.