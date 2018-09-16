Пушков прокомментировал слова Волкера о санкциях против России

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о санкциях против России.

«Удерживать позицию ЕС в пользу санкций, даже за счет горячих призывов к единству стран-членов, становится все труднее», — написал Пушков.

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По его словам, Волкер признал, что многие страны Евросоюза готовы снять антироссийские санкции.

Ранее Волкер заявил, что в Евросоюзе многие поддерживают снятие санкций с России.

По его словам, это не позволяет «поддерживать консенсус» по вопросу антироссийских санкции.