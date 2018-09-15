Telegraph: Джонсон решил «не свергать» Мэй

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не собирается «свергать» премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, Джонсон призвал своих коллег сконцентрировать на борьбе с политикой Brexit, а не против Мэй.

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Как отмечается, Джонсон считает, что план Мэй по Brexit «должен быть выброшен на свалку».

При этом Джонсон подчеркнул, что не собирается обсуждать пути для «свержения» Мэй.

Ранее Джонсон заявил, что Мэй «обернула пояс смертника» вокруг конституции Великобритании.

По его словам, переговоры по выходу Британии из состава Евросоюза складываются в пользу Брюсселя.