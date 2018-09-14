Помпео раскритиковал предшественника на посту за встречи с иранскими политиками

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал своего предшественника на посту Джона Керри за встречу с иранскими политиками. Об этом сообщает Reuters.

По словам Помпео, бывший руководитель Госдепа своими действиями подрывает политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

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«То, что сделал секретарь Керри, беспрецедентно и неприлично. Это противоречит тому, что сейчас представляет собой политика Соединенных Штатов, которую проводит нынешний президент. Это за пределами допустимого», — подчеркнул Помпео.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страны Европы не противодействуют «террористическому режиму» в Тегеране.