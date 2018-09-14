Лавров: силовой сценарий в Донбассе станет катастрофой

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по мнению Москвы, применение силового сценария в Донбассе станет катастрофой для украинского народа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров обсудил со своим немецким коллегой Хайко Маасом ситуацию на востоке Украины. По словам главы российского МИДа, стороны были едины в том, что минским договоренностям нет альтернативы.

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«Хотел бы решительно предостеречь тех, кто вынашивает силовой сценарий, это будет катастрофой для украинского народа, потому что реально может подорвать государственность Украины», — подчеркнул Лавров.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время в работе «Нормандской четверки» и контактной группы могут наметиться позитивные подвижки.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинская армия готовится к наступлению в Донбассе.