В МИД Турции рассказали, что обсудят Эрдоган и Путин

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о переговорах между президентом страны Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным, которые намечены на 17 сентября. Об этом сообщает CNN Turk.

По словам Чавушоглу, турецкая сторона видит ухудшение ситуации в сирийском Идлибе.

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«Мы прилагаем усилия, чтобы остановить атаки на мирных жителей, находимся в тесном контакте по этому вопросу с Россией и Ираном», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что очередные переговоры между лидерами Турции и России состоятся 17 сентября, но не уточнил, в какой форме они будут проходить.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным.