Манафорт согласился признать вину

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт достиг предварительной договоренности со спецпрокурором США по «российскому делу» Робертом Мюллером о признании своей вины. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Как ожидается, о решении будет объявлено в пятницу, 14 сентября. Тем не менее телеканал подчеркивает, что неизвестно, согласился ли Манафорт сотрудничать с прокурорами или просто решил признать вину, чтобы избежать затратного судебного разбирательства.

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Манафорт обвиняется в «сговоре против США», отмывании более $30 млн и даче ложных показаний.

Ранее Bloomgerg со ссылкой на источники сообщал, что Манафорт намерен признать вину для смягчения приговора.