Стала известна дата визита Путина в Нью-Дели
Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что Нью-Дели ожидает визит президента России Владимира Путина 4 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Индия с нетерпением ожидает визита Путина.
Реклама
Она также выразила надежду на то, что отношения России и Индии продолжат укрепляться.
Ранее Путин заявил, что тесные контакты с властями Индии способствуют росту двустороннего товарооборота.
По его словам, в прошлом году товарооборот между Россией и Индией вырос на 24%.