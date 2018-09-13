Стала известна дата визита Путина в Нью-Дели

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила, что Нью-Дели ожидает визит президента России Владимира Путина 4 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Индия с нетерпением ожидает визита Путина.

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Она также выразила надежду на то, что отношения России и Индии продолжат укрепляться.

Ранее Путин заявил, что тесные контакты с властями Индии способствуют росту двустороннего товарооборота.

По его словам, в прошлом году товарооборот между Россией и Индией вырос на 24%.