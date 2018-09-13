Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен посетить Боснию и Герцеговину 21 сентября. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Как отмечается, Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Боснии и Герцеговины Игорем Црнадаком.

В ходе разговора стороны обсудили ход подготовки визита Лаврова в Боснию и Герцеговину.

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В ведомстве также подчеркнули, что визит Лаврова намечен на 21 сентября.

Ранее сообщалось, что Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, которое пройдет под председательством президента США Дональда Трампа.